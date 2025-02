Juan Sforza em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 09/02/2025 13:00 | Atualizado 09/02/2025 13:10

Rio - Sforza não deve permanecer no Vasco em 2025. Fora dos planos, o jogador recebeu sondagens de clubes dos Estados Unidos e está próximo de acertar a saída. Segundo o canal "Atenção Vascaínos", o argentino já está entregando o apartamento no Rio de Janeiro.

Em paralelo a isso, o Newell's Old Boys, da Argentina, cobra mais de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14,3 milhões) do Vasco relativos à transferência de Sforza. O clube argentino já entrou com uma ação judicial para receber o dinheiro.



Sforza foi contratado no ano passado e era considerado uma promessa do futebol argentino, mas não se firmou no Vasco. O jogador possui mercado fora do país e, por isso, o Cruz-Maltino avalia negociá-lo, assim como o chileno Jean David, que também perdeu prestígio.

Ao todo, Sforza soma 41 jogos, um gol e uma assistência com a camisa do Vasco. Na atual temporada, entrou em campo em duas oportunidades no Carioca — atuou por apenas um minuto na vitória sobre o Maricá, em São Januário, e 45 minutos no empate com o Boavista, fora de casa.