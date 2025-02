Paulinho atuou em cinco dos oito jogos do Vasco no Carioca - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 10/02/2025 15:49

Rio - Paulinho desfalcará o Vasco no duelo com o Sampaio Corrêa nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), em Saquarema. O meia foi poupado pela comissão técnica para fazer controle de carga, já que atuou em cinco das últimas oito partidas do Cruz-Maltino no Carioca.

Outra ausência no jogo desta noite é Philippe Coutinho . Diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no clássico com o Fluminense no último dia 5, o jogador também será preservado.

Reforço continua fora

Contratado no mês passado, Maurício Lemos permanece fora da lista de relacionados do Gigante da Colina. O zagueiro está treinando normalmente com a equipe, mas segue com os trabalhos de recondicionamento físico, já que não entra em campo desde o final de novembro, quando ainda atuava pelo Atlético-MG.

Veja os relacionados do Vasco

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Phillipe Gabriel;

Defensores: João Victor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Meias: Alex Teixeira, Euder, Hugo Moura, Jair, Lukas Zucarello, Mateus Carvalho, Maxime Dominguez, Payet, Souza e Tchê Tchê;

Atacantes: Bruno Lopes, Jean David, Maxsuell e Vegetti.