Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Publicado 10/02/2025 15:42

Rio - A contratação de reforços para o ataque continua sendo a grande prioridade do Vasco neste momento na janela de transferências. Com o orçamento reduzido, o Cruz-Maltino precisa, além de criatividade para buscar nomes, de um planejamento financeiro para o parcelamento em suas propostas para seduzir os clubes nas negociações.

O clube carioca tem 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 28,91 milhões) para desembolsar em 2025 mas poderá até investir mais em contratações, caso as ofertas sejam parceladas de forma que as dívidas fiquem para outras temporadas.

"Se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, para o ano, sabendo que eu ainda tenho outra janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Eu preciso de uma lógica financeira. Dando um exemplo, eu ofereço 2 milhões de dólares este ano, 1 milhão de dólares no segundo. Por isso que as nossas negociações têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado a briga fica mais difícil para a gente", afirmou o presidente Pedrinho após o sorteio da Copa do Brasil.

A chegada de pelo menos dois nomes para o setor é considerado prioridade no Vasco. Porém, o Cruz-Maltino ainda poderá contratar mais um atleta para o ataque.