Nesta temporada, Benjamin Garré entrou em campo 16 vezes e fez um golReprodução / Instagram @benjagarre_

Publicado 10/02/2025 16:21 | Atualizado 10/02/2025 17:04

Rio - O Vasco negocia a contratação de Benjamin Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia. O atacante havia sido alvo do Cruz-Maltino na última temporada, mas as tratativas não avançaram. As informações são do site 'ge'.

A diretoria já enviou proposta para o jogador, que chegaria para suprir uma das carências atuais do elenco: o argentino atua nas duas pontas, mas preferencialmente na direita.

As partes buscam um acordo em relação ao modelo do negócio. A ideia do Vasco é fechar um empréstimo com obrigação de compras a partir de metas contratuais, já que Garré apresentou problemas físicos recentemente. Enquanto isso, os russos querem tirar as metas do contrato.



O atacante tem vínculo com o Krylya Sovetov até meados de 2026. Nesta temporada, entrou em campo 16 vezes e fez um gol. Antes de chegar à Rússia, passou pelas bases do Vélez Sarsfield e do Manchester City, onde ficou do sub-17 até o sub-21. Depois, jogou pelo Racing e pelo Huracán, ambos da Argentina.