Fábio Carille é o técnico do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 10/02/2025 23:09

Saquarema - Fábio Carille destacou que todos do Vasco ficaram indignados pelo empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa , nesta segunda-feira (10), em jogo da nona rodada da Taça Guanabara. O técnico também contou como foi a conversa com o grupo no vestiário depois da partida.

"Todo mundo indignado por causa do resultado. Essa questão do João (de discutir com torcedores), desculpa, eu não vi. Então, não posso falar. Indignado, e a conversa ali foi pra gente ficar quieto, trabalhar quietinho e, a partir de amanhã, começar a preparar o clássico. Bem rápido, bem curto e já começar a pensar no próximo jogo", disse Carille.

O treinador também fez uma análise da partida e pontuou que a postura do Sampaio Corrêa foi como o Vasco projetou. No entanto, na visão do técnico, o time precisava precisava ser "um pouquinho mais agressivo" para conquistar os três pontos.

"Tudo que a gente projetou aconteceu, uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque. Até o jogo de hoje, era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas. 24 amarelos e quatro vermelhos. A gente sabia e se preparou para isso. Circulamos a bola, em alguns momentos, com velocidade. Foi o que a gente preparou. Outros momentos, achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles para agredir mais o adversário. Por outro lado, entendemos a situação do campo, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para buscar a vitória", analisou o técnico.

A manutenção por três volantes também foi tema da coletiva. O Cruz-Maltino iniciou a partida desta noite com Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê. Na frente, o Vasco contou com os meias Zuccarello e Payet, além do centroavante Vegetti.

"Não é que decidi começar assim, eu venho jogando assim desde o início. O Tchê Tchê é um segundo volante que chega, com o Paulinho também para dar esse suporte para o Payet ali junto com o Vegetti. A gente conseguiu encher o campo deles. Então, não foi uma escolha de hoje, está sendo uma ideia pelas peças que eu tenho. E estou potencializando isso de a gente entrar no campo adversário com a bola e procurar fazer as movimentações perto da área", pontuou o treinador.

Agora, o Vasco vira a chave para a décima rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Fábio Carille medirá forças com o Flamengo no próximo sábado, às 21h45, no Maracanã.