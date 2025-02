Lateral Lucas Piton, com olhos fixos na bola, tenta recuperar a posse para o Cruzmaltino no duelo com o Sampaio Corrêa, em Saquarema - Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa

Publicado 10/02/2025 22:00

Saquarema - O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa por 0 a 0 no Estádio Lourival Gomes, na noite desta segunda-feira (10), pela nona rodada da Taça Guanabara. A equipe do técnico Fábio Carille teve mais posse de bola, mas não mostrou qualquer inspiração ou criatividade para balançar as redes em Saquarema.

Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos 14 pontos e aparece na terceira colocação. Já o Galinho da Serra tem 13 e ocupa a quarta colocação.

Agora, o Vasco vira a chave para a décima rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Fábio Carille medirá forças com o Flamengo no próximo sábado, às 21h45 , no Maracanã.

O jogo

O Vasco fez um primeiro tempo de pouca inspiração no Estádio Lourival Gomes. Como esperado, o Cruz-Maltino teve mais posse de bola, mas fez muito pouco para assustar a meta defendida por Zé Carlos. O goleiro trabalhou apenas em uma finalização de fora da área de Jair.

Já o Sampaio Corrêa, que apostava em jogadas de transição rápida para levar perigo, criou as melhores chances em erros do Vasco. Foram três chegadas a partir disso. A melhor veio já nos acréscimos. Após um vacilo na saída de bola, Alexandre ficou com a posse, avançou e chutou rasteiro. Léo Jardim espalmou, e Rafael Pernão quase pegou o rebote, mas Paulo Henrique conseguiu mandar para escanteio.

No retorno do intervalo, o Vasco não melhorou. O time seguia com mais posse de bola, mas sem qualquer criatividade. Não por acaso, o primeiro lance que animou a torcida na etapa complementar veio aos 18 minutos, quando Vegetti quase conseguiu uma cabeçada dentro da área após uma tabela de Payet com Maxsuell.

E melhor chance só apareceu aos 43 minutos, quando Jean David soltou uma bomba de fora da área, mas Zé Carlos estava atento e fez grande defesa.

O Galinho da Serra, por sua vez, só conseguiu se soltar um pouco mais e finamente chegar ao ataque depois da parada técnica. No entanto, o Galinho da Serra ficou devendo nas finalizações e passou longe de conseguir o gol no segundo tempo.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa x Vasco



Data e hora: 10/2/2025, às 20h

Local: Estádio Lourival Gomes, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Cartões amarelos: Rafael Pernão e Pablo (SAM) / João Victor e Zuccarello (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: -

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas Carvalho (Eliandro), Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo (Rodrigo Dantas), Alexandre (Otávio) e Ryan (Luan Gama); Max, Rafael Pernão e Elias (Iacovelli).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Maxime Domínguez), Jair (Matheus Carvalho), Tchê Tchê (Maxsuell), Payet e Zuccarello (Jean David); Vegetti.