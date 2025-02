Lance de Flamengo x Vasco no Maracanã - Marcelo Cortes/Flamengo

o jogo terá início às 21h45. Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) alterou o horário clássico entre Flamengo Vasco , válido pelo Campeonato Carioca. Anteriormente, a partida estava prevista para começar às 16h30. Agora,

A mudança acontece após o Flamengo enviar, pela manhã, uma solicitação à federação e aos detentores de direitos de transmissão do Estadual sobre a programação de jogos. O clube se baseou em relatos dos jogadores e profissionais da comissão técnica.

O pedido foi para que o horário das 16h30 fosse reavaliado por causa do calor excessivo durante o verão no Rio de Janeiro. O Fla destacou que há um impacto direto na perfomance e saúde dos atletas.

"Existem muitas questões a nível de saúde dos jogadores e até a nível de qualidade do espetáculo. Acho que estamos a passar uma imagem que não é a real imagem, nem o potencial que o futebol no Brasil tem. Temos também questões de que não vamos utilizar os melhores jogadores sempre, como seria bom para o espetáculo", disse o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto.

"Não podemos 'matar' os jogadores numa fase tão precoce da temporada e sujeitá-los a jogar em temperaturas que não são indicadas para se jogar futebol. É impossível jogar a uma intensidade razoável com esta temperatura. É impossível que não haja um desgaste precoce dos jogadores e que não existam lesões provocados pelo calor excessivo", completou.

Flamengo e Vasco medirão forças no próximo sábado (15), às 21h45, no Maracanã. O clássico é válido pela décima rodada da Taça Guanabara 2025.



"No último jogo (Fla-Flu), teve um registro de sensação térmica acima de 40 graus. É bem sabido dos efeitos da hipertermia, dos efeitos dessa sensação aumentada do calor, o que acaba gerando uma diminuição da performance, atrapalhando o espetáculo. O Flamengo entende que você tem um horário a ser respeitado, tem um horário de televisão, mas acima de tudo está o bem-estar e a saúde do atleta", disse o médico do Flamengo Fernando Sassaki.

"Isso sempre vai ser uma preocupação nossa. Os sintomas que esses atletas têm apresentado no final dos jogos em comparação à pré-temporada, que era uma temperatura mais amena, são muito nítidos. Estamos muito empenhados em controlar esses sintomas, mas é importante também do outro lado ter um controle melhor do horário dos jogos", concluiu.