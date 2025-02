Alessandro Nesta voltou ao Monza - Divulgação/X @ACMonza

Publicado 10/02/2025 16:04

Itália - Nesta segunda-feira, 10, o Monza (ITA) surpreendeu e anunciou o retorno do técnico Alessandro Nesta sete semanas após demiti-lo do cargo. O clube havia dispensado o profissional no dia 23 de dezembro de 2024.

"O AC Monza anuncia que revogou a demissão de Alessandro Nesta, que mais uma vez assume o cargo de treinador do time principal vermelho e branco. Boa sorte, Alessandro!", diz a nota do clube.

Entre a saída e o retorno de Alessandro Nesta, o técnico Salvatore Bocchetti comandou o Monza. No período, o time disputou apenas sete jogos: foram seis derrotas, nenhum empate e apenas uma vitória. O último resultado foi um revés de 5 a 1 para a Lazio.



A reestreia de Nesta deve acontecer no próximo domingo, a partir das 11h (de Brasília), diante do Leeds no Stadio Brianteo. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Atualmente, o Monza soma 13 pontos e está na lanterna da competição.