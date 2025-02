Logo da TV Globo - Reprodução

Publicado 10/02/2025 22:13

Rio - Recém-aposentado dos gramados, o ex-jogador Felipe Melo, que encerrou a carreira no Fluminense , tem conversas em andamento e estágio avançado para se juntar ao grupo de comentaristas da Globo. As informações são do "Portal Leo Dias".

Felipe Melo comentou em entrevista recente à ESPN seu desejo de ser treinador e revelou convites do futebol turco . Ele, que agora deve se aventurar na "telinha", afirmou também que voltou a assistir programas esportivos.

Felipe Melo em ação pelo Fluminense Marcelo Gonçalves/Fluminense

"Vou continuar no futebol, não tem dúvida disso. Faz muito tempo que não vejo programa esportivo e vou voltar agora, para ver como é também. Sou apaixonado pelo futebol, que me deu tudo que eu sou. Vou ser treinador de futebol. Já tenho todo meu staff formado, temos reuniões periódicas porque precisamos. Já tenho a licença PRO da AFA (Associação do Futebol Argentino), no próximo mês vou começar a licença da CBF também. Não vou treinar nenhum clube este ano, apesar de ter tido duas ofertas da Turquia, uma da primeira divisão e outra da segunda divisão, de Istambul. Mas não estou preparado ainda", disse.

O ex-jogador colecionou grandes títulos e polêmicas em sua carreira, e se aposentou ao fim de 2024. Pelo Fluminense, Felipe Melo foi peça-chave na conquista da Libertadores de 2023, do Carioca do mesmo ano e também da edição de 2022.