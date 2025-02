Agüero viveu melhor momento da sua carreira como atacante do Manchester City - AFP

Publicado 10/02/2025 20:01

O ex-jogador de futebol Sergio Agüero foi anunciado pela Porsche como novo piloto de um evento da Fórmula E. O atacante, que fez história em clubes como Manchester City, Atlético de Madrid e Barcelona, vai dirigir o Porsche 99X Electric na Evo Sessions.

Nos dias 5 e 6 de março, Agüero vai pilotar o carro da Porsche em pista parecida com o GP de Miami. Para conseguir se adaptar à alta velocidade de um carro esportivo, ele será treinado pelo piloto alemão Pascal Wehrlein, atual campeão da Fórmula E e ex-piloto de Fórmula 1.



"Isso é completamente louco: de jogador a piloto em um dos carros mais rápidos do mundo. Toda criança conhece a Porsche, é uma marca com uma herança icônica no automobilismo. Com isso em mente, estou completamente feliz e quero agradecer a todos envolvidos nessa oportunidade única. Quero aprender o máximo possível nessa jornada para Miami e representar o time da melhor forma possível", disse Agüero em comunicado.



Kun já realizou testes para se preparar para o evento. Ele treinou com carros de estrada da Porsche e praticou no simulador juntamente ao elenco de e-sports da escuderia. O carro que ele vai dirigir, estreia na atual temporada da Formula E como Gen3 Evo, e ele atinge 100 km/h em menos de dois segundos.

Além de Agüero, nove dos dez famosos que pilotarão na categoria em Miami já foram anunciados, cada um por uma equipe. Entre os destaques estão Tom Felton (Draco Malfoy em "Harry Potter"), Lucien Laviscount (“Sobrenatural”, “Emily em Paris”) e Brooklyn Peltz Beckham, filho de David Beckham.