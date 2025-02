Taças da Libertadores e da Sul-Americana - Divulgação / Conmebol

Publicado 10/02/2025 18:39

Rio - A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (10) as datas do sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. A cerimônia está marcada para o dia 17 de março (segunda-feira), às 20h (de Brasília), em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da entidade.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza são os representantes do Brasil nas chaves do principal torneio do continente. Corinthians e Bahia, por sua vez, terão que passar da fase preliminar para garantir vaga.

Já na Sul-Americana, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio são os clubes do futebol brasileiro presentes na disputa.

