Messi posa para foto com novo kit do Inter MiamiDivulgação / Inter Miami

Publicado 10/02/2025 18:34

Miami - Com Lionel Messi de modelo, o Inter Miami lançou um novo uniforme nesta segunda-feira (10). Chamado de "Euforia", o kit será utilizado na disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, nos Estados Unidos.

O uniforme conta com dois tons de rosa em listras e detalhes em preto. "O nome Euforia captura a emoção e a expectativa do que vem por aí. De competir em um nível internacional sem precedentes em 2025 a se mudar para um novo estádio de última geração em 2026. Isso é mais do que uma mudança de cenário, é o início de uma nova era emocionante", escreveu o clube norte-americano.

Em 2024, Messi, Suárez e companhia estabeleceram um novo recorde de pontos para a campanha regular da MLS: 74 em 34 rodadas. Foram 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas.