Nathália Araújo, a Natinha é convocada para a seleção brasileira de vôlei desde 2019 - Divulgação / CBV

O desabafo de Nathalia Araújo, a Natinha, que expôs a traição do namorado em uma live no domingo (9), repercutiu na internet. Para aqueles que ainda não a conhecem, o site de O Dia apresenta quem é a jogadora de vôlei da seleção brasileira e do Praia clube, de Minas Gerais.

Conhecida como Natinha, a atleta de 27 anos chama a atenção pela estatura em um esporte de 'gigantes'. Ela mede apenas 1,62m, o que a fez seguir a carreira como líbero.



A carreira no vôlei

Nascida em Guarulhos, ela começou no vôlei através de um projeto social na cidade da Região Metropolitana de São Paulo. E já passou por grandes equipes brasileiras, como SESC Rio, SESI-SP, Barueri e Osasco.



Após trabalhar com José Roberto Guimarães no Barueri, ela foi chamada pelo técnico para a seleção brasileira pela primeira vez em 2019. Com duas pratas na Liga das Nações e outra no Mundial de 2022, ela ganhou um bronze na Olimpíada de Partis-2024, mas não entrou em quadra, já que foi a 13ª convocada, para ficar como opção em caso de lesão de algumas das 12 atletas na lista.



Natinha também é 3º Sargento do Exército Brasileiro e a foto com a farda é uma das publicações fixas em seu perfil no Instagram.



O desabafo de Nathália Araújo



Na rede social, ela faz sucesso ao compartilhar seu dia a dia e possui mais de 470 mil seguidores.



Foi para eles que Natinha fez um forte desabafo, aos prantos, no domingo. Ela expôs a traição do namorado, o massagista e fisioterapeuta João Pedro.



De Minas, ela fez uma viagem surpresa ao Rio de4 Janeiro para encontrá-lo, mas descobriu que ele estava com outra mulher. Aos prantos, ela desabafou sobre a situação.



"Tanto esforço para estar aqui com ele. E sabe o que o 'Natinho' fez? Me traiu. Não estou acreditando que ele fez isso. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele estava do meu lado, mas não estava, não", afirmou, complementando:



"Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda me traindo. Isso é o que ele estava fazendo. Ele é um lixo para que todos vocês saibam e não fiquem lá pagando pau para ele. Não tem um pingo de vergonha na cara".



Nathália Araújo mostrou que estava sentada na calçada, em frente à praia. "O meu voo é só amanhã, porque a gente ia sair pra jantar hoje e olha o que ele fez. Eu abracei esse cara como ninguém. A gente estava fazendo planos", lamentou.