Rodrygo é jogador do Real Madrid - AFP

Rodrygo é jogador do Real MadridAFP

Publicado 10/02/2025 17:20

Rio - O meia-atacante Rodrygo, de 24 anos, foi alvo de defesa do jornal espanhol "Marca". Na opinião da publicação, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não foi justo com o brasileiro no empate por 1 a 1 entre o atual campeão europeu e o Atlético de Madrid, no último fim de semana.

O brasileiro foi substituído aos 43 minutos do segundo tempo por Brahim Díaz. Porém, Rodrygo era, de acordo com o jornal, um dos principais jogadores do Real Madrid em campo. Ele foi responsável pela origem da jogada que gerou o gol de empate do equipe no clássico.

De acordo com a publicação, Ancelotti vê Rodrygo sempre como o elo mais fraco do quarteto ofensivo do Real Madrid formado por Jude Bellingham, Vini Jr e Kylian Mbappé. No entanto, o brasileiro estaria vivendo uma das melhores fases comparando com seus companheiros.

Nos últimos 15 jogos do Real Madrid, o camisa 11 saiu do banco ou não terminou a partida em 10 ocasiões. No período, ele anotou 10 gols e cinco assistências. Seus números são superiores aos de Vini Jr que vive um momento ruim no clube espanhol.