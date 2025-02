Renata Fan apresenta o 'Jogo Aberto' - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 10/02/2025 17:18

A Band tem um novo alvo para substituir Denílson, que foi para a Globo , no 'Jogo Aberto'. Trata-se do ex-jogador Cicinho. De acordo com o jornalista Flávio Ricco, o comentarista do SBT é o favorito da emissora paulista para a vaga.

Outro cogitado foi Vampeta , que chegou a receber ligação de Renata Fan, apresentadora do programa, para convencê-lo a aceitar a proposta da Band. No entanto, o pentacampeão escolheu permanecer na Jovem Pan.

Cicinho, ex-jogador, atua como comentarista do programa "Arena SBT" Reprodução/SBT

Cicinho pendurou as chuteiras em 2018 e vive no SBT sua primeira experiência como comentarista esportivo. Desde 2020 ele faz parte do 'Arena SBT', ao lado de Benjamin Back, Emerson Sheik, Mauro Beting, Mano e Nadine Basttos.