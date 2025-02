Anúncios de Americano e Nacional de Patos sobre a contratação do técnico Marcelinho Paraíba - Reprodução de redes sociais

Anúncios de Americano e Nacional de Patos sobre a contratação do técnico Marcelinho ParaíbaReprodução de redes sociais

Publicado 10/02/2025 15:27



Marcelinho Paraíba é treinador do Nacional de Patos (PB) e também do Americano, de Campos (RJ). Isso mesmo. Em uma situação bizarra que o calendário e o futebol brasileiro podem proporcionar, o ex-atacante do Flamengo foi anunciado pelos dois clubes num espaço de menos de 24h, no fim de semana.

Penúltimo colocado do Campeonato Paraibano, o Nacional de Patos contratou o profissional com a missão de fugir do rebaixamento. A equipe possui mais três jogos a disputar e Marcelinho trabalhará até a última rodada, em 22 de fevereiro.



Mas e o Americano? O clube de Campos ainda está sem atividades, já que neste primeiro semestre só disputa a Série A 2 do Carioca, o que representa a segunda divisão.

Desta maneira, o treinador poderá trabalhar pelo Nacional e depois se apresentar para o início de pré-temporada, em março, apenas.



Com passagens por Flamengo, São Paulo e seleção brasileira, Marcelinho Paraíba trabalha na nova função desde 2021. Aos 49 anos, ele já passou por Treze, Serra Branca e Nacional, todos do estado onde nasceu, além de Oeirense, do Piauí, e Baraúnas, do Rio Grande do Norte.