Gramado do Maracanã foi alvo de críticas no clássico entre Fluminense e Flamengo, no sábado (8), pela 9ª rodada da Taça Guanabara - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Gramado do Maracanã foi alvo de críticas no clássico entre Fluminense e Flamengo, no sábado (8), pela 9ª rodada da Taça GuanabaraLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 10/02/2025 14:50

Rio - O gramado do Maracanã foi alvo de críticas dos treinadores e jogadores de Fluminense e Flamengo, no último sábado (8), em jogo válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Thiago Silva deixaram a partida lesionados, e nomes como Guga e Léo Pereira reclamaram das condições do piso.

O estádio ficou fechado por um mês para tratamento do gramado e recebeu apenas três jogos no ano. Segundo o "ge", a empresa responsável prometeu melhorias, mas ressaltou que a sensação de estar mais duro é parte do processo de estabilidade e resistência do solo, que acontece logo após a raspagem para deixar a fibra exposta.

O gramado do Maracanã é híbrido, sendo composto com 10% de sintético. O campo é costurado a cada dois centímetros de grama natural em toda a extensão. O piso sobe entre 1cm a 1,5cm a cada ano por meio da aplicação da areia para o nivelamento. A partir disso, é feita a raspagem.

A última descompactação foi feita quinta-feira (6). A Greeanleaf, responsável pelo gramado do Maracanã, planeja novas descompactações até o fim de semana e prometeu um gramado mais macio para o restante da temporada.