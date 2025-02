Mapi León é acusada de assédio contra jogadora do Espanyol durante partida do Campeonato Espanhol feminino - AFP

Publicado 10/02/2025 13:48

Rio - O clássico catalão entre Barcelona e Espanyol ficou marcado por uma polêmica. A jogadora Mapi León, do Barcelona, é acusada de assédio por ter tocado nas partes íntimas de Daniela Caracas e perguntar se ela teria pênis. O lance aconteceu no início do primeiro tempo.

Mapi León é acusada de violar a privacidade de Daniela Caracas. O Espanyol condenou a atitude considerada "inaceitável" da adversária e disse que o corpo jurídico do clube está à disposição da atleta caso ela decida prosseguir com uma denúncia formal.

"Queremos expressar nosso total descontentamento e condenação pelos fatos ocorridos no último domingo, durante o clássico disputado no CE Dani Jarque entre o RCD Espanyol e o FC Barcelona. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida", diz parte da nota.

O Barcelona ainda não se pronunciou sobre o caso.