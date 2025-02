Kobe Bryant - Reprodução

Publicado 10/02/2025 11:20

Rio - O tênis utilizado por Kobe Bryant no jogo em que rompeu o tendão de Aquiles foi leiloado por mais de 660 mil dólares (mais de R$ 3 milhões). A peça nas cores amarela e roxa foi usada pelo ex-jogador, falecido em janeiro de 2020, contra o Golden State Warriors, em 2013.

O tênis no modelo Nike Kobe 8 Elite, usado pelo astro naquela partida, estava avaliado entre 600 e 800 mil dólares (entre R$ 3 e R$ 4 milhões). A camisa utilizada por Kobe Bryant neste mesmo jogo foi vendida no ano passado por 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões).

A lesão no tendão de Aquiles praticamente antecipou o fim da carreira de Kobe Bryant, que na época tinha 34 anos. O ex-jogador voltou às quadras após um ano, mas sofreu com mais lesões e encerrou a carreira em 2016, aos 37 anos, anotando 60 pontos na despedida.

Kobe Bryant encerrou a carreira com cinco títulos da NBA, dois prêmios de melhor jogador das finais e um da temporada regular, além de 18 vezes eleito para o All-Star e terceiro maior pontuador da história da liga — sendo superado por LeBron James um dia antes de sua morte.

Ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant teve os números 8 e 24 aposentados pela franquia e entrou para o Hall da Fama do basquete em 2021. Ele faleceu em acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro de 2020, em Calabasas, na Califórnia, junto com a filha Gigi e outras sete pessoas.