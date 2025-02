Carlos Alcaraz no Everton - Divulgação / Everton

Publicado 10/02/2025 09:50

Rio - O meia argentino Carlos Alcaraz, de 22 anos, que estava no Flamengo, fez sua estreia pelo Everton, no último sábado, contra o Bournemouth pela Copa da Inglaterra. Apesar do resultado, que eliminou a equipe de Liverpool, o ex-jogador rubro-negro recebeu elogios do jornal inglês "Daily Mail".

"O Everton achou uma pedra preciosa em Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo. O clube vem recrutando jogadores errados já há alguns anos, mas agora parecem ter encontrado um bom. O argentino teve uma estreia impressionante (…) e teve um impacto gigante no jogo de sábado", disse a publicação.

O argentino chegou com status de contratação mais cara do Flamengo em números absolutos. Apesar dos 20 milhões de dólares pagos ao Southampton em agosto de 2024 (cerca de R$ 110,6 milhões à época), ele nunca se firmou.

Reserva, Alcaraz disputou ao todo 20 partidas pelo Flamengo, sendo 10 como titular. A última delas na quinta-feira (30), quando Filipe Luís poupou titulares e escalou reservas na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Negociado com o Everton, o Flamengo receberá o mesmo valor investido pela contratação do jogador ao fim do seu empréstimo, que irá ocorrer no meio do ano. O acerto não foi em definitivo de imediato devido a necessidade de velocidade pelo fechamento da janela.