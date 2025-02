Bia Haddad foi eliminada na estreia do WTA 1000 de Doha - Paul Crock / AFP

Publicado 10/02/2025 09:00 | Atualizado 10/02/2025 09:03

Rio - Recuperada de lesão no ombro, Bia Haddad voltou às quadras, mas não passou da primeira rodada do WTA 1000 de Doha, no Catar. A brasileira foi derrotada pela polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 1, neste domingo (9), com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2 em 2h39min.

O último jogo de Bia Haddad foi no dia 19 de janeiro, quando perdeu na terceira rodada de duplas do Aberto da Austrália. A brasileira desistiu de participar do WTA 500 de Abu Dhabi, no início deste mês, por conta de uma inflamação no ombro.

O jogo foi equilibrado. Bia e Magdalena conseguiram quebras de saque, mas a polonesa levou a melhor e venceu por 6 a 4. No segundo set, a brasileira reagiu e empatou o jogo com a parcial de 6 a 3. No terceiro set, a polonesa foi mais regular, dominou e venceu por 6 a 2.

Foi a quinta vez que Bia Haddad enfrentou a tenista polonesa. Ela venceu os primeiros três confrontos, mas perdeu os dois últimos. Eliminada do simples, a brasileira ainda disputará o torneio de duplas ao lado da alemã Laura Siegmund.