Ednaldo Rodrigues - Staff Images / CBF

Ednaldo RodriguesStaff Images / CBF

Publicado 09/02/2025 21:24

Rio - A Record quer entrar forte na briga pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a "Folha de São Paulo", executivos da emissora se reuniram com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na última quinta-feira (6), em Brasília, para tentar estreitar a relação e receber apoio da entidade.

LEIA MAIS: Flamengo se incomoda em acordo com a Globo e faz questionamentos à Libra

O encontro foi planejado pela área comercial da Record, que cuidou da negociação pelos direitos do Campeonato Brasileiro. Durante a reunião, Ednaldo afirmou que seria interessante ter uma nova opção para transmissão de jogos da Copa do Mundo na TV aberta.

Desde a Copa da Rússia, em 2018, a Globo é a única emissora do Brasil que transmite a Copa do Mundo, tanto na TV aberta quanto na fechada. Para 2026, a emissora comprou o pacote que dá direito a exibir apenas 52 das 104 partidas que serão divididas entre Estados Unidos, México e Canadá.