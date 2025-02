Mano Menezes - Marina Garcia / Fluminense FC

Mano MenezesMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 10/02/2025 09:30 | Atualizado 10/02/2025 09:34

Rio - O Fluminense ainda tem esperança de chegar à semifinal do Carioca. Em nono lugar com 11 pontos, o Tricolor está apenas dois atrás da zona de classificação para a fase final, mas não depende apenas de si. No caminho, tem um confronto direto com o Nova Iguaçu, no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, que pode mudar o cenário.

Somente a vitória interessa para o Fluminense nas últimas duas rodadas. O Tricolor saiu vivo da sequência de clássicos com Flamengo e Vasco, onde somou quatro de seis pontos possíveis, e voltou a sonhar com a classificação para a semifinal. Após o empate sem gols no Fla-Flu, o técnico Mano Menezes ressaltou a importância de seguir com chances de classificação.

Além do Nova Iguaçu, o Fluminense ainda enfrenta o lanterna Bangu, no dia 23, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Mesmo que não se classifique para a semifinal, vencer as últimas duas partidas é importante para assegurar vaga na Taça Rio — o campeão garante vaga na Copa do Brasil de 2026 junto com os quatro semifinalistas.

O Fluminense terá a semana livre para trabalhar para os últimos dois jogos do Carioca, além de recuperar jogadores com problemas físicos, como o zagueiro Thiago Silva, que deixou o clássico contra o Flamengo com dores no calcanhar esquerdo. Já Ganso segue em observação após ser diagnosticado com miocardite nos exames de pré-temporada.