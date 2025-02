Martinelli em treino do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Martinelli em treino do FluminenseMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 10/02/2025 13:50

Rio - Cria de Xerém, o volante Martinelli, de 23 anos, defende o Fluminense profissionalmente desde a temporada de 2020. Apesar de ainda ser jovem, ele sabe muito bem o que é viver altos e baixos no Tricolor. Criticado na temporada passada, o atleta vem vivendo bons momentos em 2025 nas últimas partidas, atuando como primeiro volante.

A posição foi a que Martinelli se destacou no seu começo como profissional pelo Fluminense. Em 2020, quando foi lançado no profissional durante o trabalho de Odair Hellmann e de Marcão, o volante atuou nessa função. Porém, na temporada seguinte oscilou e acabou perdendo a titularidade.

Neste período, André, seu companheiro de base e que atuava como primeiro volante, assumiu a vaga de titular e não largou mais até o meio de 2024, quando se transferiu para o Wolves, da Inglaterra. Como segundo volante, Martinelli viveu um bom momento ao lado do amigo e os dois formaram a dupla campeã da Libertadores em 2023.

Após a saída de André, Martinelli passou a ter Facundo Bernal como companheiro e o rendimento do brasileiro acabou sendo bastante criticado, principalmente na reta final do Brasileiro do ano passado. Para 2025, o Fluminense contratou Hércules, um dos destaques do Fortaleza, e com isso, o jovem passou a disputar a posição de primeiro volante com Facundo Bernal.

Nos clássicos contra Vasco e Flamengo, Martinelli atuou recuado ao lado de Hércules e teve um bom rendimento. O Fluminense tem a contratação de um primeiro volante como prioridade para a temporada, porém, o bom rendimento do moleque de Xerém pode fazer o Tricolor priorizar outros setores.