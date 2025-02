Cristiano Ronaldo celebra gol marcado em vitória do Al-Nassr - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 10/02/2025 10:15

Rio - Cristiano Ronaldo ainda tem muito fôlego para jogar futebol. O craque português, de 40 anos, acertou a renovação de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por mais uma temporada. O novo acordo é válido até junho de 2026, segundo o jornal saudita "Ariyadhiah".

O craque português tem contrato até junho deste ano e está livre para assinar pré-contrato com outro clube. Entretanto, ele deseja permanecer no Al-Nassr. No clube saudita desde 2022, Cristiano Ronaldo soma 90 jogos, 82 gols e 19 assistências.

Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol com 40 anos na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Fayah, na última sexta-feira (7). Na temporada 2024/25, ele soma 24 gols e quatro assistências em 26 jogos. Na temporada anterior, fez 44 gols em 45 partidas.

O próximo objetivo do craque português é alcançar o milésimo gol. Com 924 gols e média de quase um por partida pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pode atingir o feito em 2026.