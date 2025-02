Neymar em campo pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em campo pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 10/02/2025 12:11 | Atualizado 10/02/2025 12:11

Rio - De volta ao futebol brasileiro após passagem frustrante pelo Al-Hilal, Neymar, de 33 anos, ainda tenta recuperar o ritmo de jogo pelo Santos. O CEO da equipe saudita, Esteve Calzada, explicou o motivo da rescisão contratual com o brasileiro antes do fim do vínculo que o camisa 10 tinha com o time comandando por Jorge Jesus.

"Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar e aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperávamos", disse em entrevista ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung.

Esteve Calzada afirmou que crê que seja possível Neymar voltar a atuar em bom nível, porém, para as necessidades do Al-Hilal, a sua permanência já não era algo positivo.

"Não estou dizendo que ele não pode mais jogar, mas a competição em nosso time é acirrada. Temos um número limitado de vagas para jogadores estrangeiros e eles estão fazendo um excelente trabalho. Neymar não está no nível atual que lhe permite atuar no nível que precisamos para atingir nossos objetivos de vencer a liga, vencer a Liga dos Campeões da AFC e atingir o nível máximo possível no Mundial de Clubes", afirmou.