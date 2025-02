Porque, além do que as pessoas pensam, além dos desafios, além dos sacrifícios, o que me define é meu compromisso e meu propósito.

Obrigado a todos. Cuidem-se. Que Deus abençoe e proteja a todos, pois ele é o verdadeiro protetor."

Estou pronto para correr pelo gramado de tênis. Estou pronto para cair de cara no chão na frente de milhares de pessoas. Estou pronto para ser empurrado, trombado e humilhado, se for necessário. Nada disso me importa, porque não é a minha imagem que importa, apenas minha missão. E, se um dia eu tiver que dar minha vida para realizar meu trabalho, farei isso sem exitar.