Ditinho, aos 52 anos, foi anunciado pela URT, de Minas Gerais - Reprodução/URT

Ditinho, aos 52 anos, foi anunciado pela URT, de Minas GeraisReprodução/URT

Publicado 10/02/2025 17:16

A URT, equipe que disputará em 2025 o Módulo 2 do Campeonato Mineiro, a Segunda Divisão, acertou a contratação do atacante Ditinho, de 52 anos. O veterano é o maior ídolo da história do clube de Patos de Minas e havia se despedido dos gramados em 2012.

Ditinho fez 204 partidas com a camisa da URT e marcou 101 gols. Os dois últimos foram marcados em seu último ano como jogador profissional. Aos 52, chega como esperança para a competição que será disputada entre os dias 3 de maio e 2 de agosto.



Ele foi artilheiro da elite do Campeonato Mineiro em 1999 (12 gols) e 2000 (14 gols). O jogador, também em 2000, fez o gol do empate entre URT e Fluminense pela Copa do Brasil.

Sua aposentadoria em 2012 foi causada após grande susto durante um partida. Ditinho passou mal em campo no duelo com o Araxá e foi diagnosticado com uma obstrução no rim direito. A gravidade do problema o obrigou a parar de jogar e passar por cirurgia.