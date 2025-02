Nathalia Araújo agradece apoio dos seguidores após expor traição do namorado - Reprodução do Instagram

Publicado 10/02/2025 10:26

Rio - Nathalia Araújo, jogadora da Seleção Feminina de vôlei, expôs a traição do namorado, o massagista e fisioterapeuta Joao Pedro, em uma live (transmissão ao vivo) feita no Instagram, neste domingo (9). Conhecida como Natinha, a atleta fez uma viagem surpresa para encontrar o amado e descobriu que ele estava com outra mulher. Aos prantos, ela desabafou sobre a situação.

"Tanto esforço para estar aqui com ele. E sabe o que o 'Natinho' fez? Me traiu. Não estou acreditando que ele fez isso. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, profissionalmente, e achando que ele estava do meu lado, mas não estava, não. Ele estava aqui no Rio de Janeiro com essa vagabunda me traindo. Isso é o que ele estava fazendo. Ele é um lixo para que todos vocês saibam e não fiquem lá pagando pau para ele. Não tem um pingo de vergonha na cara", afirmou Nathalia.

Ela mostrou que estava sentada na calçada, em frente a praia. "O meu voo é só amanhã, porque a gente ia sair pra jantar hoje e olha o que ele fez. Eu abracei esse cara como ninguém. A gente estava fazendo planos", lamentou.

Momentos depois, Natinha tranquilizou os seguidores e disse que foi acolhida por uma amiga. "Está tudo bem. Já estou segura, na casa da minha amiga, que me abrigou. Amanhã (hoje) vou direto para o aeroporto. Muito obrigada pelas mensagens".