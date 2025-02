Murilo Benício e Pietro - Reprodução/Instagram

Murilo Benício e PietroReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 21:56

Rio - Murilo Benício agitou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 10, ao compartilhar uma foto com seu filho caçula, Pietro Antonelli, de 19 anos.



Na imagem, o artista aparece sentado ao lado do herdeiro, que está sem camisa e dando um belo sorriso. O rapaz, vale lembrar, é fruto do relacionamento do ator com a atriz Giovanna Antonelli. "Momento pai e filho", disse Murilo na legenda da publicação.

Rapidamente o post recebeu diversas curtidas e elogios. "Dois gatos", comentou a atriz Heloisa Périssé. "São idênticos", escreveu uma seguidora. "Que menino lindo", afirmou outra. "Ele é uma bela mistura da mãe e do pai. Muito lindo!", falou uma fã.



Além de Pietro, Murilo Benício também é pai de Antonio, de 27 anos, de seu relacionamento com a atriz Alessandra Negrini.