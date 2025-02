Camisas com o número 77 já foram colocadas nas cadeiras da Crypto Arena - Reprodução / Internet

Publicado 10/02/2025 17:26

Los Angeles - Os torcedores que forem à Crypto Arena na madrugada desta terça-feira (11) para acompanhar a estreia de Luka Doncic pelo Los Angeles Lakers ganharão uma camisa do craque. O adversário será o Utah Jazz, às 00h30 (de Brasília).

Adquirido em uma troca bombástica há uma semana , o esloveno não entra em quadra desde dezembro, quando sofreu uma lesão na panturrilha ainda pelo Dallas Mavericks. O técnico dos Lakers, JJ Redick, não garantiu a estreia, mas reforçou que a ideia é tê-lo à disposição para enfrentar o Jazz."Provavelmente é mais certo. Não quero me comprometer com nada, mas a tendência é essa. Todos nós queremos vê-lo com a camisa dos Lakers. Não há problemas, tudo está indo bem", declarou o comandante.