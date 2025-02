Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro - Cruzeiro / Gustavo Aleixo

Publicado 10/02/2025 17:50

Rio - Apresentado como novo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, que irá realizar seu primeiro trabalho no Brasil se mostrou ambientado ao futebol do país. Ao comentar suas características, o venezuelano, naturalizado português, citou Botafogo e Flamengo como exemplos positivos.

"Acho que o futebol brasileiro nos últimos anos conseguiu, principalmente as equipes que ganharam campeonatos e ganharam Libertadores, a grande diferença foi a intensidade. Essas equipes conseguiam ter talento e intensidade no jogo. Foi o caso do Palmeiras, do Flamengo, agora do Botafogo. Nessa área que acredito. Ter mais intensidade, mais agressividade, porque os campeões têm talento, mas precisam ter a outra parte, a intensidade de jogo, que é importante. É minha visão sobre o futebol brasileiro dos últimos anos, que foi o que acompanhei mais", opinou.

O nome treinador foi questionado sobre como irá trabalhar com um elenco que não montou, já que Fernando Diniz, demitido recentemente, foi o responsável por indicar os jogadores que chegaram.

"A certeza é que tenho que me adaptar ao elenco que temos. Sobre o jogo, gosto de uma equipe que tenha a bola, mas com transição rápida quando tiver espaço, com mudança de lado quando nos pressionarem nos corredores. Que seja uma equipe compacta, que consiga pressionar o adversário... temos que trabalhar essas ideias nos jogos, porque o jogo tem variantes, com momentos em que temos mais controle, outros temos que sair em transição", disse.