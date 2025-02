Lucas Paquetá é alvo de investigação por suposta manipulação de apostas esportivas - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 10/02/2025 18:27

Brasília - O Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, que tramita no Senado, em Brasília, pedirá o indiciamento de Bruno Tolentino Coelho, tio do meia Lucas Paquetá, do West Ham.

Bruno Tolentino prestou depoimento à CPI em outubro de 2024, quando foi questionado sobre transferências bancárias feitas para o atacante Luiz Henrique, na época do Botafogo e atualmente no Zenit, da Rússia. O caso foi exposto pelo portal UOL, com informações de um suposto repasse de R$ 40 mil para Luiz e Paquetá receberem cartões amarelos em jogos do Betis, da Espanha, e West Ham.

O relator Romário, de acordo com o site "GE", se baseia no artigo 199 da Lei Geral do Esporte, que fala sobre "dar ou prometer vantagem com o fim de alterar o resultado de uma competição esportiva". Com isso, Bruno pode pegar até seis anos de prisão.

O pedido de indiciamento será encaminhado ao Ministério Público Federal, órgão que decide se acolhe ou não a sugestão da CPI. Além do tio de Paquetá, William Pereira Rogatto e Thiago Chambó Andrade também devem ser indiciados.