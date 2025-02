Entrevista coletiva de Rodrygo, do Real Madrid - Paul Ellis / AFP

Publicado 10/02/2025 18:59

Inglaterra - Rodrygo, que despertou o interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita , pretende seguir no Real Madrid por "muitos anos". O meia-atacante evitou falar sobre propostas e projetou seu futuro no clube espanhol durante a entrevista coletiva desta segunda-feira (10), no Etihad Stadium, em Manchester.

"Sobre ofertas, eu não sei muito, creio que isso é mais com meu pai, que é meu agente, e o clube. Se tem algo, não sei. Sou muito agradecido de que haja o interesse de outras equipes em mim, mas estou muito feliz e quero seguir muitos anos aqui", disse Rodrygo.

O meia-atacante do Real Madrid também projetou o jogo contra o Manchester City. Os dois times medirão forças nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium. A partida é válida pelo jogo de ida do playoff para as oitavas de final da Liga dos Campões.

"É sempre muito difícil jogar contra eles aqui no primeiro jogo porque eles pressionaram muito no início. Devemos ter a mentalidade da temporada passada para conseguir um bom resultado e isso será fundamental", analisou Rodrygo.



"Quase todos os times que vêm aqui sofrem. Por suas características, é uma equipe que tem mais posse de bola, mas vamos tentar tê-la também com a qualidade que temos. Tentarei cumprir os meus deveres defendendo e atacando. Estou pronto para fazer o que o treinador me pede", completou.