Samira Ferreira é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Samira Ferreira é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2025 16:10

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira está aproveitando seu período de férias em um cenário paradisíaco. A beldade viajou para San Andrés, uma pequena ilha colombiana no Caribe, e tem exibido fotos do lindo cenário e também tirado o fôlego dos seus fãs.

fotogaleria

Em seus redes sociais, a musa publicou imagens em que aparece utilizando pouquíssima roupa, enquanto aproveita a viagem para a região. Samira Ferreira é bastante conhecida no Paraguai e tem mais de 167 mil seguidores no Instagram.