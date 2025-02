Vasco empatou com o Sampaio Corrêa e perdeu a chance de encaminhar vaga na semifinal do Carioca - Jhonathan Jeferson / Sampaio Corrêa

Publicado 11/02/2025 07:30 | Atualizado 11/02/2025 07:42

Rio - O Vasco perdeu uma grande chance de encaminhar a classificação à semifinal do Campeonato Carioca. Com uma atuação sem inspiração, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Sampaio Corrêa , nesta segunda-feira (10), fora de casa, pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e terá que decidir o futuro na competição nos clássicos diante de Flamengo e Botafogo.

Com o empate, o Vasco ficou em terceiro lugar, com 14 pontos, somente um na frente do Sampaio Corrêa, quarto colocado, com 13. A diferença do vice-líder Flamengo e do Cruz-Maltino para o Fluminense, que ocupa o nono lugar com 11 pontos, é de apenas três pontos (ou uma partida). Ambos terão dois clássicos pela frente, enquanto os tricolores enfrentam Nova Iguaçu e Bangu.

O resultado foi bom para o Volta Redonda, que disparou na liderança com 17 pontos e tem uma grande oportunidade de assegurar o título da Taça Guanabara ou pelo menos a vantagem do empate na semifinal. Após o tropeço diante do Sampaio Corrêa, o técnico Fabio Carille admitiu que os jogadores ficaram "indignados" com o resultado.

Foi o terceiro tropeço consecutivo do Vasco, que também empatou com o Volta Redonda e perdeu para o Fluminense. Após o apito final, o Cruz-Maltino foi vaiado pelos torcedores, e João Victor discutiu com os vascaínos presentes no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. O próximo compromisso será contra o Flamengo, sábado (15), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.