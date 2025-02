Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/02/2025 16:11

Rio - O Vasco fará sua estreia na Copa do Brasil de 2025 em Cariacica, no Espírito Santo. Isso porque o União Rondonópolis (MT), adversário do Cruz-Maltino na primeira fase do torneio, optou por vender o mando de campo e mandar o confronto no Estádio Kleber Andrade.