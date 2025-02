Real Madrid reclamou da arbitragem do Campeonato Espanhol após a derrota para o Espanyol, fora de casa, onde teve um gol de Vini Jr anulado - Manaure Quintero / AFP

Publicado 11/02/2025 15:18

Espanha - A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, denunciou o Real Madrid nesta semana pelas críticas à arbitragem da competição nacional . Segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo", o ofício foi enviado ao Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Uma investigação deverá ser iniciada, com o clube merengue sendo convidado a trazer seus pontos sobre o caso. Na última semana, o presidente da entidade, Javier Tebas, já havia demonstrado sua indignação com o posicionamento do Real

Entenda o caso

Após a derrota por 1 a 0 para o Espanyol no dia 1º deste mês, o Real Madrid enviou um documento à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e ao Conselho Superior de Esportes da Espanha, criticando a "escandalosa atuação da arbitragem e do VAR" na partida e exigindo "a entrega imediata dos áudios do VAR" em dois lances.

Primeiro, uma dura entrada por trás do lateral Carlos Romero, que mais tarde faria o gol da vitória do Espanyol, no atacante Kylian Mbappé. Além disso, o gol anulado de Vini Jr ainda no primeiro tempo também foi alvo de reclamação. De acordo com o clube, esses áudios seriam fundamentais para jogar luz nas decisões adotadas pela arbitragem na partida.

O clube da capital espanhola também reclamou do "prejuízo sistemático" que vem sofrendo por parte da arbitragem espanhola, cujo sistema estaria "viciado e estruturalmente desenhado para proteger a si mesmo, com o respaldo dos Comitês Disciplinares e da RFEF", a fim de manter um "sistema classificado como fraudulento pela própria Justiça ordinária" e "sistematicamente corrupto".