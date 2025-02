Mapi León é acusada de assédio contra jogadora do Espanyol durante partida do Campeonato Espanhol feminino - AFP

Publicado 11/02/2025 11:10 | Atualizado 11/02/2025 11:11

Rio - Após ser acusada de assédio durante uma partida do Campeonato Espanhol feminino , a jogadora Mapi León, do Barcelona, se defendeu. A zagueira negou as acusações e prestou solidariedade à colombiana Daniela Caracas, que, de acordo com o Espanyol, sofreu ataques racistas após o clássico da Catalunha.

"Em nenhum momento violei ou tive intenção de violar a intimidade da minha companheira de profissão Daniela Caracas. Aquilo que as imagens mostram é um lance de jogo no qual ela me tromba intencionalmente, e eu a toco a perna como reação ao dito encontrão", explicou Mapi León.

O lance aconteceu no início do primeiro tempo da partida entre Barcelona e Espanyol, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol feminino. Mapi León é acusada de tocar nas partes íntimas de Daniela Caracas. A jogadora do Barcelona avalia ir à Justiça para se defender de novas acusações.

"Em nenhum caso me passaria pela cabeça tocar partes íntimas de minhas companheiras, isso vai contra os meus princípios e nunca farei isso. Condeno o assédio que Daniela aparentemente tem sofrido nas redes sociais, que nada tem a ver comigo, e manifesto-lhe o meu mais sincero apoio", completou.