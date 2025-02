Luka Doncic e LeBron James juntos em ação pelo Los Angeles Lakers - Adam Pantozzi / AFP

Publicado 11/02/2025 09:08 | Atualizado 11/02/2025 09:10

Rio - Luka Doncic estreou pelo Los Angeles Lakers. O astro esloveno foi titular na vitória sobre o Utah Jazz por 132 a 113, na madrugada desta terça-feira (11), e foi ovacionado pelos torcedores. A nova estrela da franquia admitiu o frio na barriga em seu primeiro jogo vestindo amarelo e roxo, e destacou a alegria na nova fase da carreira.

"Eu estava um pouco nervoso. Não lembro da última vez que fiquei tão nervoso num jogo, mas assim que pisei na quadra, foi divertido. Estar lá novamente foi incrível. Foi especial. O jeito que eles me receberam, todos meus companheiros de time, diretoria, todos aqui. Eu ouvi muito barulho quando fui anunciado no jogo, foi muito legal, um momento especial", disse.

Doncic foi trocado pelo Dallas Mavericks por Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de Draft, que é o recrutamento de jogadores universitários da liga americana de basquete. O esloveno, de 25 anos, estava lesionado e, por isso, foi limitado a 23 minutos de quadra. Ele anotou 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências, incluindo lances com LeBron James.

"Ele (LeBron James) me mandou uma mensagem pela manhã e disse: 'Farei tudo o que você quiser'. Ele mandar uma mensagem dessa pra mim foi incrível, mostra o tipo de pessoa que ele é, me deixou ter um grande momento, eu sou grato. E eu disse: 'Por hoje, se puder me dar essa honra', nos outros jogos voltará a ser ele (o último a ser apresentado)", afirmou.

Foi a nona vitória do Los Angeles Lakers nos últimos dez jogos. A equipe de Luka Doncic e LeBron James subiu para o quarto lugar da Conferência Oeste com 32 vitórias e 19 derrotas. O próximo compromisso será na madrugada desta quarta-feira (12), às 00h (de Brasília), novamente contra o Utah Jazz, fora de casa.