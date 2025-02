Dricus Du Plessis e Alex Poatan fecharam acordo verbal para duelo na divisão até 93kg - (Foto: Reprodução)

Publicado 11/02/2025 09:00

Palco do UFC 312, realizado no último sábado (8), Sydney, na Austrália, recebeu grandes lutas no octógono, mas também nomes importantes fora dele, entre eles o do brasileiro Alex Poatan, ex-campeão peso-médio e atual dono do cinturão meio-pesado do Ultimate.



Prestigiando o evento - inclusive ao lado do ex-desafeto Israel Adesanya -, Poatan viu in loco o triunfo de Dricus Du Plessis no duelo principal da noite. Em revanche contra Sean Strickland, o sul-africano se impôs, venceu por decisão unânime e manteve o título dos médios em sua posse. Em entrevista ainda no octógono e também na coletiva, aproveitou para desafiar Poatan.