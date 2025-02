Dupla da CMSystem, Mackson Lee e Rafael Miniman deram show no LFA 201 - (Foto: Divulgação)

Dupla da CMSystem, Mackson Lee e Rafael Miniman deram show no LFA 201 (Foto: Divulgação)

Publicado 10/02/2025 16:00 | Atualizado 10/02/2025 17:16

Os pesos-galos da CMSystem Mackson Lee e Rafael Miniman seguem dando show no LFA. Na última sexta-feira (7/2), eles fizeram uma dobradinha na 201ª edição do evento norte-americano, realizado em Cajamar, na Grande São Paulo.



Mackson Lee mandou Felipe Zacaron para a lona no segundo round após castigá-lo com chutes nas pernas, anotando a terceira vitória consecutiva no LFA, a nona na carreira, mantendo sua invencibilidade.



Rafael Miniman também foi soberano em seu combate, dominando Janderson Barreto e vencendo por decisão unânime, anotando a terceira vitória seguida no LFA, a 13ª em 17 lutas como profissional.