Dricus Du Plessis derrotou Sean Strickland por decisão unânime dos jurados (Foto: reprodução)

Publicado 09/02/2025 16:00 | Atualizado 10/02/2025 13:07

Direto do outro lado do mundo, na Austrália, o UFC 312 aconteceu na noite de sábado para domingo (9) no Brasil e contou com bons combates para os fãs de MMA, além de dois brasileiros entre os destaques. Na luta principal, Dricus Du Plessis se impôs e superou Sean Strickland por decisão unânime para seguir no topo da divisão dos médios.



No co-main event, Weili Zhang derrotou Tatiana Suarez também por decisão unânime dos jurados para manter o cinturão peso-palha feminino em sua posse. Já representando o Brasil, Tallison Teixeira estreou no UFC com um nocautaço sobre Justin Taffa e Gabriel Mosquitinho finalizou Jack Jenkins, enquanto Rodolfo Bellato empatou sua luta e Bruna Brasil perdeu para Wang Cong.



Du Plessis derrota Strickland em revanche por cinturão



Marcada por uma revanche entre Dricus Du Plessis e Sean Strickland, a luta principal do UFC 312 reservou emoção de sobra durante os cinco rounds, que tiveram ampla superioridade do campeão sul-africano.



Se no primeiro combate, em janeiro d2 2022, Du Plessis venceu por decisão dividida e deixou dúvidas, dessa vez o campeão peso-médio se impôs, chegou a quebrar o nariz de Strickland no quarto round e, com superioridade, garantiu o resultado positivo.



Weili Zhang vence Tatiana Suarez e mantém título



No co-main event do UFC 312, Weili Zhang até começou em ritmo lento contra Tatiana Suarez, mas logo engrenou e tomou as rédeas do combate. Se aproveitando da sua superioridade física, a chinesa "amassou" Tatiana durante os quatro assaltos seguintes, vencendo por decisão unânime dos jurados e mantendo o cinturão peso-palha feminino em sua posse.



Agora com cinco triunfos seguidos, Zhang se consolida como uma das principais campeões da divisão, enquanto Suarez, que voltou a lutar depois 18 meses, conheceu a sua primeira derrota no MMA.

Weili Zhang derrotou Tatiana Suarez por decisão unânime dos jurados no UFC 312 (Foto: Reprodução)

Tallison Teixeira estreia com nocaute avassalador



Após brilhar no Contender Series e ganhar um contrato com o UFC, o peso-pesado brasileiro Tallison Teixeira correspondeu às expectativas em sua estreia na maior organização de MMA do mundo.



Após brilhar no Contender Series e ganhar um contrato com o UFC, o peso-pesado brasileiro Tallison Teixeira correspondeu às expectativas em sua estreia na maior organização de MMA do mundo.

Lutando contra o australiano Justin Tafa, que contava com o apoio em peso da torcida, Tallison não se intimidou e precisou de apenas 35 segundos para nocautear Tafa com uma cotovelada brutal. Além da estreia com o pé direito, o brasileiro segue invicto nas artes marciais mistas, agora com oito triunfos em oito lutas.

Bellato corre atrás do prejuízo e arranca empate



Em ação no card principal do UFC 312, o meio-pesado Rodolfo Bellato teve um início de luta difícil contra Jimmy Crute e quase foi a nocaute no primeiro round, com a contagem de 49 golpes significantes do australiano contra 2 do brasileiro.



Na sequência, entretanto, o Rodolfo se recuperou, pressionou o australiano e conectou os melhores golpes. A vitória ficou perto, mas no fim, pagando pelo primeiro round ruim, os árbitros decretaram um empate majoritário. Com o resultado, Bellato segue invicto no Ultimate, agora com uma vitória e um empate. Crute, por sua vez, completou cinco lutas sem perder e corre o risco de ser cortado da organização.



Mosquitinho finaliza australiano e emplaca dobradinha



Inspirado pela notícia de que vai ser pai, o peso-pena Gabriel Mosquitinho começou com tudo o duelo contra Jack Jenkins, que fechou o card preliminar do UFC 312. E após um primeiro round mais disputado, o brasileiro mostrou o motivo de ostentar a faixa preta de Jiu-Jitsu.



Com Charles do Bronx no córner, Mosquitinho teve calma e, no terceiro assalto, pegou as costas do australiano, avançou no talento e forçou os três tapinhas com um justo mata-leão. O triunfo foi o segundo seguido do brasileiro no UFC.



Chinesa domina Bruna Brasil e vence por decisão



Vindo de vitória sobre Molly McCann em julho deste ano, Bruna Brasil chegou empolgada para o confronto contra Cong Wang no UFC 312, mas não foi páreo para a chinesa. Dominante na luta em pé durante os três rounds, Wang abusou dos chutes baixos e socos para minar Bruna, que ofereceu pouco perigo para a adversária e passou alguns "momentos de desespero" no octógono.



Ao fim dos três rounds, melhor para Cong Wang, que por decisão unânime dos jurados (triplo 30x27), derrotou Bruna Brasil e se recuperou do revés para a também a brasileira Gabi Fernandes.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 312

Sydney, na Austrália

Sábado, 08 de fevereiro de 2025

Transmissão: UFC Fight Pass via streaming



Card principal

Dricus Du Plessis derrotou Sean Strickland por decisão unânime dos jurados

Weili Zhang derrotou Tatiana Suarez por decisão unânime dos jurados

Tallison Teixeiraderrotou Justin Tafa por nocaute no 1R

Jimmy Crute x Rodolfo Bellatoterminou em empate majoritário

Jake Matthews derrotou Francisco Prado por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Gabriel Mosquitinho finalizouJack Jenkins com um mata-leão no 3R

Tom Nolan derrotou Viacheslav Borshchev por decisão unânime dos jurados

Wang Cong derrotou Bruna Brasilpor decisão unânime dos jurados

Aleksandre Topuria derrotou Colby Thicknesse por decisão unânime dos jurados

Rong Zhu derrotou Kody Steele por decisão unânime dos jurados

Jonathan Micallef derrotou Kevin Jousset por decisão unânime dos jurados

Quillan Salkilld derrotou Anshul Jubli por nocaute técnico no 1R