Lany conquistou cinturão com um nocautaço na luta principal(Foto: LFA)

Publicado 10/02/2025 10:00 | Atualizado 10/02/2025 13:17

A noite de sexta-feira (7) foi de consagração para Lany Silva. Com apenas 22 anos, a baiana fez história ao conquistar o cinturão mundial peso-palha do LFA, desbancando a então campeã Rose Conceição com um nocaute cinematográfico. O palco desse espetáculo foi a 201ª edição do evento, realizada em Cajamar, São Paulo.



Desde o primeiro round, Lany mostrou que tinha um plano bem definido. Seus chutes afiados minavam a defesa de Rose, que tentava manter a distância e evitar o pior. Mas a desafiante estava determinada. No 5º round, quando tudo indicava que a luta poderia ir para a decisão dos juízes, Lany surpreendeu: depois de enganar com chutes na linha de cintura, soltou uma perna alta fulminante que explodiu na cabeça da campeã. O impacto foi brutal! Rose desabou na lona, e a arbitragem nem precisou intervir.



Com essa performance que deve concorrer ao Oscar do MMA mundial no fim do ano, Lany Silva não apenas conquistou o cinturão, mas também mostrou que tem tudo para se tornar uma das grandes estrelas do MMA mundial. Agora, ela acumula sete vitórias em oito lutas e um futuro promissor pela frente.



Marcos Degli, o "Tailandês", também voltou para casa em posse de um cinturão dourado. O paulista entrou no cage disposto a provar que merecia o título interino dos pesos-moscas e não decepcionou. Com um estilo agressivo e um arsenal de golpes afiados, ele precisou de apenas dois rounds para despachar Lincon Santos.



No primeiro round, Degli já mostrava superioridade, controlando o centro do cage e conectando golpes limpos. Lincon tentava responder, mas se via cada vez mais encurralado. E então, logo no início do segundo round, o paulista soltou um cruzado perfeito, que encontrou o queixo do adversário e o mandou direto para o solo! Sem perder tempo, Degli partiu para o ground and pound e obrigou o árbitro a encerrar o combate. Com este triunfo, "Tailandês" agora soma 12 vitórias em 15 lutas.

Empate no desafio Brasil x Rússia



O aguardado duelo entre Brasil e Rússia teve de tudo: nocaute rápido, dominação indiscutível e até polêmica. No fim, o confronto terminou empatado, com uma vitória para cada país e uma luta sem resultado.



Pelo lado brasileiro, José Delano brilhou. O peso-pena entrou em ação determinado a não dar espaço para Abumuslim Alikhanov. Com excelente defesa de quedas, Delano frustrou as investidas do russo e respondeu com combinações afiadas. O castigo foi tão intenso que a luta nem passou do primeiro round: um verdadeiro bombardeio de socos na linha de cintura e na cabeça levou Alikhanov ao nocaute, garantindo a vitória do brasileiro.



A vitória da Rússia veio com Vladimir Daineko. O russo não deu chances para André Vieira e dominou todos os rounds, conquistando uma vitória por decisão unânime. A diferença foi tão grande que um dos juízes marcou com 30 a 24, um placar raramente visto no MMA.

Para completar o card, uma cena inusitada. O duelo entre Vladimir Kanunnikov e Paulo Henrique Laia terminou sem resultado depois que o russo aplicou um golpe ilegal no primeiro round, levando Laia à inconsciência após estrangulá-lo com as mãos, o que é proibido, forçando a interrupção do combate.



RESULTADOS COMPLETOS:



LFA 201

Ginásio do Polvilho, Cajamar-SP

7 de fevereiro de 2025



Lany Silva venceu Rose Conceição por KO aos 2:54 do R5



Marcos Degli venceu Lincon Santos por KO a 0:41 do R2



José Delano venceu Abumuslim Alikhanov por KO aos 3:46 do R1



Paulo Henrique Laia e Vladimir Kanunnikov terminou sem resultado aos 2:57 do R1



Vladimir Daineko venceu André Vieira por decisão unânime (30-24, 30-27, 30-26)



Rafael Vinícius Costa venceu Janderson Correia por decisão unânime (triplo 30-27)



Cássio Barão venceu Kauê Vaz por decisão unânime (triplo 30-27)



Mackson Lee venceu Filipe Zacaron por TKO aos 2:03 do R2



Pedro Dantas venceu Gustavo Henrique por TKO aos 4:34 do R1



Natália Alves venceu Nawira Ferreira por decisão unânime (29-28, 30-26, 30-27)



Guilherme Uriel venceu Hyago Silva por KO a 1:27 do R1



Marcos Aurélio venceu Victor Gabriel por decisão unânime (triplo 30-27)



Mostafa Salehizadeh venceu Welerson Oliveira por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-26)



Leidiane Fernandes venceu Ruth Pereira por decisão unânime (triplo 29-28)



Eduardo Dutra venceu Sérgio Murilo por TKO a 1:50 do R1