O Eithad Stadium é a casa do Manchester City - Paul Ellis / AFP

Publicado 11/02/2025 17:12 | Atualizado 11/02/2025 17:12

Inglaterra - Os torcedores do Manchester City provocaram o Real Madrid e Vini Jr antes do jogo desta terça-feira (11), válido pela Liga dos Campeões, no Etihad Stadium. Eles estenderam um bandeirão com a foto em que Rodri beija a Bola de Ouro. A imagem ainda conta com a frase "Stop Crying Your Heart Out" ("pare de chorar com todo o seu coração", em português), nome de uma música da banda inglesa Oasis.

Torcedores do Manchester City levantaram essa bandeira, provocando o Real Madrid e o Vinicius Júnior. pic.twitter.com/YNzolnVuTP — DataFut (@DataFutebol) February 11, 2025

A provocação se dá justamente por causa da Bola de Ouro, em outubro de 2024. Vini Jr era considerado o grande favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo, mas Rodri levou a honraria

O Real Madrid recebeu a notícia de que o brasileiro não seria eleito e decidiu boicotar a cerimônia : "Se os critérios da premiação não proclamam Vinicius vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal vencedor. Como não foi o caso, é óbvio que a Bola de Ouro-Uefa não respeitam o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado", disse o clube, à AFP, na ocasião.

O camisa 7 do Real Madrid ficou em segundo lugar na votação, que teve o companheiro Bellingham fechando o Top-3. O constrangimento pelo resultado ficou aparente. Primeiro pelos gritos de Vini segundos antes do anúncio e depois pelos aplausos modestos.

O resultado do Bola de Ouro, que leva em consideração a temporada 2023/24, ignorou o destaque de Vini Jr nas campanhas do Real Madrid nas conquistas da Liga dos Campeões, Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol.