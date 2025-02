Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2025 12:43

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, deixou seus fãs mais uma vez boquiabertos ao realizar um novo ensaio sensual para promover uma marca de preservativos do seu país. A beldade postou com uma lingerie bem pequena e exibiu todas as suas curvas.

Sole Cardozo faz muito sucesso e utiliza as redes sociais para exibir toda a sua beleza. No Paraguai, a beldade trabalha como apresentadora em programas de TV e também de rádio.

Sole faz publicidade para uma rede de motéis e preservativos. Musa do Olimpia, principal clube do país, a beldade tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.