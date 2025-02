Yankuba Minteh comemora gol marcado na vitória do Brighton sobre o Chelsea - Glyn Kirl / AFP

Yankuba Minteh comemora gol marcado na vitória do Brighton sobre o ChelseaGlyn Kirl / AFP

Publicado 14/02/2025 19:52

Inglaterra - O Chelsea perdeu para o Brighton por 3 a 0 no American Express Stadium, na noite desta sexta-feira (14), pelo jogo que abriu a 25ª rodada do Campeonato Inglês. Kaoru Mitoma e Yankuba Minteh (2) anotaram os gols da vitória dos Seagulls.

Os Blues seguem com 43 pontos, mas podem deixar a quarta colocação nesta rodada. No sábado (15), o vencedor da partida entre Manchester City e Newcastle - ambos com 41 pontos - ultrapassa o Chelsea.

O Bournemouth, com 40, enfrenta o Southampton no mesmo dia e também pode subir. Já o Brighton chegou aos 37 pontos e vai dormir na oitava colocação da Premier League.

Agenda

O Chelsea volta a campo no sábado da semana que vem (22) para enfrentar o Aston Villa, a partir das 14h30 (de Brasília), no Villa Park. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.