Cláudio Caçapa retornou ao Botafogo para o cargo de assistente permanente - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/02/2025 19:47

Rio - De volta ao Botafogo agora para o cargo de auxiliar permanente do clube e interino enquanto um técnico não é contratado por John Textor, Cláudio Caçapa vê um elenco completamente diferente do de 2023, quando comandou a equipe por quatro jogos. Do atual plantel, apenas dois jogadores trabalharam com o ex-jogador.

Apenas Marlon Freitas e Danilo Barbosa trabalharam com Caçapa na transição entre o trabalho de Luís Castro para o de Bruno Lage, que foi com 100% de aproveitamento. Patrick de Paula estava no clube, mas não teve contato devido à recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Cláudio Caçapa retorna ao Botafogo após passagem como técnico do RWD Molenbeek, clube belga também gerido por John Textor.