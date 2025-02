Desentendimento entre Barboza e Bruno Henrique originou confusão no Maracanã - Vitor Silva/Botafogo

Desentendimento entre Barboza e Bruno Henrique originou confusão no MaracanãVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/02/2025 13:48

briga generalizada após o clássico entre Flamengo e Botafogo, na última quarta-feira (12), no Maracanã, Alexander Barboza se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em suas redes sociais, o defensor alvinegro lamentou as cenas de violência, mas disse que se descontrolou por terem desrespeitado o Glorioso. Rio - Um dos pivôs da, na última quarta-feira (12), no Maracanã, Alexander Barboza se pronunciou pela primeira vez sobre o ocorrido. Em suas redes sociais, o defensor alvinegro lamentou as cenas de violência, mas disse que se descontrolou por terem desrespeitado o Glorioso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexander Barboza (@alex.barboz) "Jogar a pedra e esconder a mão? Nunca. Cada um sabe o que faz, os motivos e as consequências... Defender o escudo que represento de qualquer forma é o que me ajudou na minha carreira profissional a ser quem sou e alcançar as coisas que consegui, e quem o desrespeita não merece meu respeito de forma alguma. No entanto, a violência nunca será a melhor maneira de resolver as coisas", escreveu o argentino.

Briga após o apito final

Uma confusão, com direito a socos, aconteceu no gramado do Maracanã logo após o clássico, quando Barboza partiu para cima de Bruno Henrique. O árbitro distribuiu cartões vermelhos para o zagueiro pelo lado do Botafogo e Gerson e Cleiton pelo Flamengo.



foi possível ver que o argentino perdeu um dente na confusão.

Barboza ficou sangrando na boca após a briga. Na saída do Maracanã,

Jogadores das duas equipes ainda se encontraram no túnel que leva aos vestiários, e o tempo fechou mais uma vez. O lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, era um dos mais exaltados. Após muita confusão, a segurança conteve os ânimos.