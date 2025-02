Nathan Fernandes em jogo do Grêmio - Everton Silveira/ Grêmio

Publicado 14/02/2025 08:00

Rio - O Botafogo está perto de anunciar a contratação de mais um reforço. O Alvinegro chegou a um acordo com o atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, que atua pelo Grêmio. O jovem pode fazer sua estreia, inclusive, na Recopa Sul-Americana. As informações são do "Canal do TF".

Nathan assinou um contrato de cinco anos, e agora o Botafogo corre para regularizá-lo junto à CBF até segunda-feira para que ele tenha condições legais de atuar na competição sul-americana, que tem seu primeiro jogo na próxima terça, em Avellaneda, contra o Racing.

O jovem está disputando o Sul-Americano Sub-20, mas sofreu uma lesão na coxa esquerda na partida contra a Colômbia, no último dia 7, e não tem atuado. A operação é de 3 milhões de dólares fixos (algo em torno de R$ 17,3 milhões), mas em metas poderá chegar até em 7 milhões de dólares (R$ 40,4 milhões).

Revelado pelo Grêmio, Nathan Fernandes fez sua estreia como profissional em 2023. No total, ele entrou em campo em 50 partidas, fez quatro gols e deu uma assistência pelo Tricolor.